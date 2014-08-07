Генсек НАТО сьогодні зустрінеться з Порошенком, Яценюком та Турчиновим

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Рассмусен під час сьогоднішнього візиту до Києва проведе переговори з усіма найвищими державними посадовцями України на чолі з Президентом Петром Порошенко.

Про це повідомила прес-служба НАТО. Рассмусен зустрінеться теж з главою уряду Арсенієм Яценюком, міністром закордонних справ Павлом Клімкіним та главою Верховної Ради Олександром Турчиновим. Читайте такожГенсек НАТО назвав «недоречним» візит Путіна до анексованого Криму Як повідомляв УНІАН, в ході візиту до Києва генсек НАТО планує обговорити підготовку засідання комісії НАТО-Україна.

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