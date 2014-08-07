Ізраїль заборонив поставки безпілотників до Росії
13:25, 07 серпня 2014Політика
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Міноборони Ізраїлю заборонило компаніям оборонного комплексу поставляти безпілотники до Росії.
Ізраїль заборонив компаніям оборонного комплексу поставляти безпілотники до Росії/ segodnya.co.il
Про це інформує сайт РНБО.
"Зокрема, Міністерство оборони Ізраїлю заборонило компаніям оборонного комплексу країни вести будь-які переговори щодо поставок безпілотних літальних апаратів та технологій до Російської Федерації", - йдеться у повідомленні відомства.Читайте такожРНБО: У Запорізькій області збито російський безпілотник
У відомстві підкреслюють, дія вказаних обмежень поширюється і на діючі контракти.
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