Ізраїль заборонив поставки безпілотників до Росії

Міноборони Ізраїлю заборонило компаніям оборонного комплексу поставляти безпілотники до Росії.

Про це інформує сайт РНБО. "Зокрема, Міністерство оборони Ізраїлю заборонило компаніям оборонного комплексу країни вести будь-які переговори щодо поставок безпілотних літальних апаратів та технологій до Російської Федерації", - йдеться у повідомленні відомства.Читайте такожРНБО: У Запорізькій області збито російський безпілотник У відомстві підкреслюють, дія вказаних обмежень поширюється і на діючі контракти.

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