Ізраїль заборонив поставки безпілотників до Росії

13:25, 07 серпня 2014
Політика
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Міноборони Ізраїлю заборонило компаніям оборонного комплексу поставляти безпілотники до Росії. 

segodnya.co.il

Про це інформує сайт РНБО.

"Зокрема, Міністерство оборони Ізраїлю заборонило компаніям оборонного комплексу країни вести будь-які переговори щодо поставок безпілотних літальних апаратів та технологій до Російської Федерації", - йдеться у повідомленні відомства.Читайте такожРНБО: У Запорізькій області збито російський безпілотник

У відомстві підкреслюють, дія вказаних обмежень поширюється і на діючі контракти.

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