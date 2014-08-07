Бойовики звільнили з в'язниці в Торезі особливо небезпечного злочинця

15:59, 07 серпня 2014
Політика
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Розпочато розслідування за фактом звільнення бойовиками «ДНР» особливо небезпечного злочинця із в'язниці у Торезі Донецької області.

REUTERS

Про це повідомляє сайт Генеральної прокуратури України.

Прокуратура Тореза здійснює процесуальне керівництво ходом досудового розслідування, яке розпочато за ч. 1 ст. 393 (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти), ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу України.

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Сьогодні надійшло повідомлення про те, що група озброєних осіб у камуфляжі увірвалася до адміністративної будівлі Торезької виправної колонії № 28. Бойовики надали «постанову» так званої «Верховної ради ДНР» з вимогою негайного звільнення одного із засуджених, 1969 року народження. Встановлено, що ув’язнений – житель Одеси, який вироком Апеляційного суду Одеської області у 2004 році був засуджений до 14 років позбавлення волі за злочини, передбачені: ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади); ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ст. 258 (терористичний акт); ст. 257 (бандитизм); ст. 154 (примушування до вступу в статевий зв'язок); ст. 187 (розбій); ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами); ст. 115 (умисне вбивство); ст. 304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність) КК України.

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Оскільки начальник виправної колонії відмовився звільняти небезпечного злочинця, йому дали можливість поговорити телефоном з дружиною, яка повідомила, що її та двох дітей утримують у заручниках озброєні люди, погрожуючи фізичною розправою. Після цього начальник колонії був вимушений звільнити засудженого.

На даний час за зазначеними кримінальними провадженнями проводиться досудове розслідування.

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