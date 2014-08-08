Порошенко розповів Меркель про збільшення потоків важкого озброєння з Росії

Президент Порошенко поінформував Канцлера Меркель про тривожний розвиток ситуації на Донбасі, зокрема, про концентрацію бойовиків у Донецьку та Луганську та збільшення надходжень важкого озброєння з російського боку кордону.

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Глава держави повідомив, що міжнародні експерти, які розслідували обставини збиття літака рейсу МН17, сьогодні припинили розслідування через постійну загрозу їх безпеці з боку терористів. При цьому міжнародні експерти високо оцінили всі заходи української сторони, які сприяли ходу розслідування.

Президент Порошенко і Канцлер Меркель домовились про координацію зусиль для проведення багатосторонніх переговорів на найвищому рівні задля реалізації мирного плану та протидії загрозам безпеки у Європі.