Порошенко обіцяє перевести органи влади на електронну систему документообігу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час установчого засідання Національної Ради реформ.

"Ми повинні нарешті почати впровадження проектів електронного управління, створення інформаційних ресурсів для громадян, забезпечення відкритості державних реєстрів, надання адміністративних послуг через єдине вікно і цифровими методами", – сказав Порошенко.

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"Я запевняю, що до кінця серпня Адміністрація президента перейде на електронну систему документообігу всередині АП. До кінця року на неї перейдуть усі обласні держадміністрації. Я упевнений, що всі органи влади повинні вписатися приблизно в ці терміни", - сказав Президент.