Клімкін: З Росії в Україну вдалося повернути 48 бійців
08:08, 08 серпня 2014Політика
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Міністр закордонних справ повідомив у соцмережі, що з РФ до України повернулися 48 бійців.
REUTERS
Про це він написав у соцмережі.
"Наш консул в Ростові-на-Дону повідомляє: в Україну о 22:00 г. повернулися 48 бійців. На території РФ залишилися ще 5. Витягнемо і їх", - написав у Twitter Клімкін.
Нагадаємо, вчора у РНБО повідомили, що у РФ силою утримують 46 українських військових. У відомстві також підтвердили інформацію про арешт в Росії 5 українських офіцерів, які разом з бійцями 72-ї бригади змушені були під час боїв з терористами відійти на територію РФ.
Наш консул в Ростові-на-Дону повідомляє: в Україну о 22:00 г. повернулися 48 бійців. На території РФ залишилися ще 5. Витягнемо і їх.
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) August 7, 2014
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