Клімкін: З Росії в Україну вдалося повернути 48 бійців

Про це він написав у соцмережі.

"Наш консул в Ростові-на-Дону повідомляє: в Україну о 22:00 г. повернулися 48 бійців. На території РФ залишилися ще 5. Витягнемо і їх", - написав у Twitter Клімкін.

Нагадаємо, вчора у РНБО повідомили, що у РФ силою утримують 46 українських військових. У відомстві також підтвердили інформацію про арешт в Росії 5 українських офіцерів, які разом з бійцями 72-ї бригади змушені були під час боїв з терористами відійти на територію РФ.