Троє членів екіпажу підбитого терористами санітарного вертольота поранені – прес-центр АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Підтверджуючи свою суто терористичну природу походження, 7 серпня о 18 годині 40 хвилин терористи відкрили вогонь по санітарному вертольоту Мі-8. Екіпаж здійснив вимушену посадку. Поранено три льотчика, на даний момент всі знаходяться у медичних закладах на території, контрольованій силами АТО», – йдеться в повідомленні.Читайте такожЕкіпаж санітарного вертольота МІ-8 врятовано - журналіст

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня в зоні АТО бойовики підбили український санітарний вертоліт Мі-8.

«Підбито вертоліт Мі-8 санітарний, який йшов за пораненими за попередньою домовленістю, що по ньому стріляти не будуть. Вертоліт мав усі розпізнавальні знаки, але все одно був підбитий», - сказав учора спікер АТО Олексій Дмитрашковський. При цьому він додав: «Місце падіння і місце, де був підбитий вертоліт, поки не розголошується. Поки не повідомляємо, бо переживаємо за життя льотчиків».