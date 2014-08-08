Сьогодні в Ростовській області відбудеться суд над 5 українськими офіцерами

Про це УНІАН повідомили в Генеральному консульстві України в Ростові-на-Дону.

За словами співбесідника агентства, російська сторона тримає в таємниці точний час і місце суду, але передбачається, що це відбудеться сьогодні ввечері в населеному пункті Донецьк (Ростовська область) або Гукове (Ростовська область).Читайте такожУ РНБО підтвердили інформацію про арешт в Росії 5 українських офіцерів

Консул наголосив, що, найімовірніше, українських військових заарештують на 2 місяці – їм інкримінується використання заборонених методів війни. При цьому він зазначив, що йдеться про керівництво батальйону 72-ї бригади.

«Це провокація, схожа до тієї, яка реалізована при суді над нашою льотчицею Надією Савченко», - наголосив співбесідник і додав, що цим займаються московські слідчі Слідчого комітету Росії.

За його словами, зараз українські офіцери перебувають у слідчому ізоляторі міста Донецьк (Ростовська область).

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня в РНБО України повідомили, що в Росії силою утримують 46 українських військових. У відомстві також підтвердили інформацію про арешт у Росії 5 українських офіцерів, які разом з бійцями 72-ї бригади змушені були під час боїв з терористами відійти на територію РФ. Їх звинувачують в обстрілі території Росії.Читайте такожКлімкін: З Росії в Україну вдалося повернути 48 бійців

8 серпня міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що з Росії до України вдалося повернути 48 бійців.

«Наш консул у Ростові-на-Дону повідомляє: в Україну о 22:00 повернулися 48 бійців. На території РФ залишилося ще 5. Витягнемо і їх», - написав Клімкін.