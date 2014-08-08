На Донеччині військові виявили автомобіль з закладеною вибухівкою і розтяжками - РНБО
12:48, 08 серпня 2014Політика
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У Волноваському районі за п’ятдесят метрів від блокпосту військовослужбовці виявили автомобіль з закладеною вибухівкою і розтяжками.
На Донеччині військові виявили автомобіль з закладеною вибухівкою і розтяжками - РНБ / Фото: Минобороны
Про це йдеться у повідомленні на сайті РНБО.
"Учора на одній з автомобільних доріг у Волноваському районі за п’ятдесят метрів від блокпосту військовослужбовці зупинили підозрілий автомобіль «Деу Ланос». Водій легковика втік, а під час перевірки автомобіля було виявлено, що салон легковика був начинений вибухівкою: це амонал, в тротиловому еквіваленті — майже 130 кілограмів", - повідомили у відомтсві. Читайте такожРНБО перевіряє дані про напад смертника на блокпост, де загинули троє військових
Також в автомобілі були встановлені гранати на розтяжках. Військові провели часткове розмінування.
Вибухову речовину було вилучено, а автомобіль після цього — утилізовано.
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