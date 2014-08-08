На Донеччині військові виявили автомобіль з закладеною вибухівкою і розтяжками - РНБО

Про це йдеться у повідомленні на сайті РНБО.

"Учора на одній з автомобільних доріг у Волноваському районі за п’ятдесят метрів від блокпосту військовослужбовці зупинили підозрілий автомобіль «Деу Ланос». Водій легковика втік, а під час перевірки автомобіля було виявлено, що салон легковика був начинений вибухівкою: це амонал, в тротиловому еквіваленті — майже 130 кілограмів", - повідомили у відомтсві. Читайте такожРНБО перевіряє дані про напад смертника на блокпост, де загинули троє військових

Також в автомобілі були встановлені гранати на розтяжках. Військові провели часткове розмінування.

Вибухову речовину було вилучено, а автомобіль після цього — утилізовано.