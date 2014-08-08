Затримано одного з учасників конфлікту між комунальниками і жителями Майдану - МВС

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в місті Києві, про це сказав начальник столичної міліції Олександр Терещук.

У міліції нагадали, що 7 серпня на Майдані Незалежності працювали комунальні служби, які мали прибрати територію. На знак протесту жителі наметового містечка підпалили палатку та автомобільні шини.

Для забезпечення охорони громадського порядку на місце події прибули бійці спецбатальйону «Київ-1» та столичні правоохоронці.

Мітингувальники почали кидати у співробітників міліції бруківку, пляшки із запалювальною сумішшю, запалили шини. Також мітингувальники заволоділи кількома автомобілями комунальних служб.

Окрім цього, правоохоронці затримали кілька автомобілів, в яких знаходилася зброя.

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Як розповів начальник Головного управління столичної міліції, за даними фактами було відкрито кримінальні провадження за статтями Кримінального Кодексу 268 - «Незаконне заволодіння транспортним засобом», 263 – «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» та 296 – «Хуліганство».

«П’ятеро осіб було доставлено до районних управлінь столичної міліції. Відносно 2 складено адміністративні протоколи за статтею 173 КУпАП – «Дрібне хуліганство» та відпущено. Одну особу затримано в порядку статті 208 КПК України», - сказав Терещук.

Наразі за відкритими кримінальними провадженнями триває досудове розслідування.