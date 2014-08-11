У Донецьку снаряд влучив у колонію, загинув один ув'язнений, 106 - втекли

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міськради.

"Пізно ввечері 10 серпня в результаті артобстрілу снаряд потрапив в житлову зону виправній колонії суворого режиму №124 у Кіровському районі", - йдеться в повідомленні.

Загинув один ув'язнений, 18 осіб дістали поранення. Крім того, снарядами були пошкоджені штаб, підстанція і промзона. У колонії спалахнув бунт, і 106 чоловік покинули місце ув'язнення. Вранці частина з них повернулася у виправний заклад.

Ранок 11 серпня в місті почався з артобстрілів, які велися приблизно з боку аеропорту та Ясинуватої, а також мікрорайону Широкий.

У 4.35 були знеструмлені 214 підстанцій в районі заводу "Точмаш". В 6.20 200 ТП були підключені, роботи з відновлення 14 тривають.

Читайте такожУ Донецьку в результаті артобстрілів знеструмлено 40 підстанцій - міськрадаВ результаті попадання снарядів пошкоджено приватні житлові будинки № 21 і 73/1 по вул. Буслаєва в Київському районі, житловий будинок по вул.Пражской 23 в Куйбишевському районі, магазин "Амстор" по вул. Добровольського 4, гараж та автомобіль по вул. Південнодонецька, 4 в Кіровському районі, 6 гаражів і два автомобіля в кооперативі "Топаз-2" в Куйбишевському районі.

Читайте такожДонецьк вночі обстрілювали з важкої техніки (фото)Крім того, були знеструмлені 150 трансформаторних підстанцій, внаслідок чого без електропостачання залишилися мешканці Кіровського, Петровського та Ленінського районів. В 22.30 електропостачання було відновлено, повідомили в міськраді.