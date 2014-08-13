В Донецькій області спецпідрозділи МВС запобігли теракту



Як повідомили УНІАН в прес-службі МВС України, про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

За його словами, працівниками Дружківського міськвідділу міліції на чолі з Артемом Крищенком спільно зі спецпідрозділами ДКР та ГУБОЗ МВС України, а також групою вибухотехніків НДЕКЦ при ГУМВС Донецької області, попередили можливий теракт.

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«Сьогодні, на автостоянці біля заправки на околиці Дружківки, виявлено та знешкоджено автомобіль сепаратистів, «начинений» вибухівкою та автоматичною зброєю», - зазначив Шкіряк.

За його словами, з автівки було вилучено: кулемет Калашникова, 7,62мм - 1 од., змінний ствол - 1 од., гранати «Ф-1» - 10 од., гранати до підствольного гранатомета - 80 од., набої калібру 5,45 - 2160 од., кулеметні стрічки - 2 од по 250 набоїв., набої до автомату калібру 7,62 - 660 од., кулеметні набої калібру 7,62 - 340 од., вибухова речовина (тротил ) - 29, 2 кг. Супроводжувальні документи та виробництво - РФ.

Шкіряк зазначив, що такою кількістю вибухівки можна підірвати великий залізничний міст, кілька багатоповерхових будинків, будь-яку адміністративну чи урядову споруду, ринки, розважальні центри.