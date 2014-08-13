РНБО: Гуманітарний конвой не їде на Харківщину, куди він попрямує - невідомо

У Раді національної безпеки і оборони України не мають достеменної інформації про подальший маршрут руху російського гуманітарного конвою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.

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"Дійсно, є інформація про те, що конвой не доїхав до межі з Україною в Харківській області. Попередньо очікувалося, що колонна ця має прибути до Харківської області і перетнути кордон в одному із пропускних пунктів і зупинитися на транзитному пункті, щоб її змогли оглянути і прийняти представники Червоного Хреста. Наразі є інформація, що колона туди не їде. Проте достеменно не відомо, куди вона піде далі", - сказав Лисенко.

Водночас, відповідаючи на одне із запитань, він зазначив, що з боку України "буде відповідна реакція", якщо гуманітарний вантаж супроводжуватиметься військовими РФ або у вантажі виявляться предмети, що не є у загально прийнятому розумінні гуманітарними.