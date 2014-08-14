Відновлювати Донбас повинні олігархи - опитування УНІАН в соцмережах

Як відомо, після неоголошеної війни Росії у багатьох містах Сходу України зруйнована інфраструктура, знищені або пошкоджені електростанції, промислові підприємства, автодороги, мости, залізниця, лікарні, школи і дитсадки та інше. Людям ніде жити, немає де працювати, багато шахт зупинені і затоплені водою.

УНІАН поцікавився думкою своїх читачів у соцмережах про те, яким саме чином можливо відновити інфраструктуру сходу після завершення АТО.

Серед тих передплатників групи УНІАН у соцмережі ВКонтакте, хто проголосував, найбільш популярним виявився варіант відновлення Донбасу за рахунок місцевих олігархів. За нього проголосували 36% респондентів.

Варіант закриття шахт і перетворення Донбасу в аграрний регіон підтримали 24% читачів групи.

На третьому за популярністю місці (16% тих, хто проголосував) виявився варіант вимагати через суди відшкодування збитків від Росії.

Ідею відновлювати Донбас за кошти держбюджету підтримали 13% читачів

Крім того, 11% респондентів запропонували звернутися за допомогою до міжнародного співтовариства.

Хоча найбільше підтримки отримав варіант відновлення інфраструктури за рахунок місцевих олігархів, читачі висловили сумнів, що вдасться змусити олігархів платити.

Деякі з користувачів також підкреслили, що перетворення Донбасу в аграрний регіон має проводитися на пільгових умовах, щоб залучити інвестиції.

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У свою чергу думка передплатників групи УНІАН в Однокласниках виявилася дещо іншою.

Більшість читачів у Однокласниках (54%) впевнені, що потрібно вимагати компенсацій від Росії.

Ідея відновлювати Донбас за рахунок олігархів сподобалася 40% читачів.

Покрити витрати за рахунок держбюджету хочуть 4%.

Варіанти перетворити Донбас в аграрний регіон і просити допомоги у світової спільноти набрали по 2% голосів.