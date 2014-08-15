Путін заявив, що Джемілєв і Чубаров "паразитують" на проблемах Криму

Так він відповів на питання про заборону в'їзду на півострів лідерам Меджлісу Мустафі Джемілєву і Рефату Чубарову, повідомляє РІА "Новости".

"Я не прихильник заборон, а прихильник діалогу, але нам потрібно прагнути до того, щоб ніхто не паразитував на ось цих проблемах, а думав про майбутнє і вибудовував цю роботу в позитивному ключі", - сказав Путін.

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Він додав, що Росія не буде "працювати з тими, які спекулюють на проблемах минулого, і роблять своєю професією і способом заробляння грошей піар на проблемах минулого".

Як відомо, окупаційною владою Криму Джемілєву і Чубарову заборонено в'їзд до Криму.