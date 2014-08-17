ОБСЄ: Російський гуманітарний конвой перевірять наступного тижня

Про це у коментарі інформагенції AFP у неділю, 17 серпня, сказав представник ОБСЄ Поль Рикар, повідомляє dw.de.

У свою чергу офіційний уповноважений Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) з контактів з Росією Паскаль Кютта сьогодні сказав, що ”загально” оглянув російський конвой. Водночас детальна інспекція його вмісту досі Комітетом не починалася, уточнив він. Тим часом 16 з 300 російських вантажівок, які зупинилися у четвер у Каменську-Шахтинському, у неділю надійшли до КПП Донецьк у Росії на кордоні з Україною,.

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Як відомо, Україна раніше визнала російських конвой гуманітарною допомогою для населення Донбасу. Міністр соціальної політики України Людмила Денісова 16 вересня підписала наказ про визнання вантажу МКЧХ гуманітарною допомогою, повідомив департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату уряду України.

У повідомленні, опублікованому на урядовому порталі, йдеться, що лист з переліком товарів гуманітарної допомоги, який надійшов до Мінсоцполітики, підписав голова регіональної делегації МКЧХ в Росії, Білорусі та Молдові Паскаль Кютта. Згідно з ним гуманітарний вантаж складається з яловичини тушкованої, рису, гречки, медикаментів, електростанцій, спальних мішків тощо. ”Всього 12 найменувань загальною вагою 1856,3 тонни”, - йдеться у повідомленні.