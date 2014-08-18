Луганськ 16-й день у вкрай критичній ситуації, місто продовжують обстрілювати
Луганськ 16-й день перебуває в украй критичній ситуації, місто як і раніше відключене від енергопостачання, відсутнє світло, вода, не працює мобільний і стаціонарний телефонний зв'язок.
Як повідомила УНІАН прес-служба міської ради, за інформацією луганців, минулої ночі місто продовжували обстрілювати, зокрема, обстрілу знову зазнала східна частина Луганська.
Є нові руйнування будівель і випадки займання.
Читайте такожСили АТО продовжують наступ на Донецьк і Луганськ (карта)
Жителі міста також повідомляють, що в результаті пошкодження котельної по вулиці Херсонській другий день йде потік води, яку за повної відсутності її в кранах, набирають городяни.
Сьогодні, 18 серпня, збройні зіткнення в місті тривають, люди повідомляють про стрілянину й бої.
На деяких ринках продовжують продавати найнеобхідніші продукти харчування, за якими вишиковуються великі черги.
Загалом ситуація з поставками продуктів, медикаментів і пального залишається без змін – до міста нічого не поставляють. На території Луганська не здійснюються жодні виплати.