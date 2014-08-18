Луганськ 16-й день у вкрай критичній ситуації, місто продовжують обстрілювати

Як повідомила УНІАН прес-служба міської ради, за інформацією луганців, минулої ночі місто продовжували обстрілювати, зокрема, обстрілу знову зазнала східна частина Луганська.

Є нові руйнування будівель і випадки займання.

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Жителі міста також повідомляють, що в результаті пошкодження котельної по вулиці Херсонській другий день йде потік води, яку за повної відсутності її в кранах, набирають городяни.

Сьогодні, 18 серпня, збройні зіткнення в місті тривають, люди повідомляють про стрілянину й бої.

На деяких ринках продовжують продавати найнеобхідніші продукти харчування, за якими вишиковуються великі черги.

Загалом ситуація з поставками продуктів, медикаментів і пального залишається без змін – до міста нічого не поставляють. На території Луганська не здійснюються жодні виплати.