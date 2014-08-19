АТО демонструє тактику "розсічення і дроблення" в дії - Тимчук

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав керівник групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук

"Завершується блокування Алчевська, до вечора в Іловайськ увійшли сили АТО. За напрямом Жданівка-Нижня і Верхня Кринка намічається відсікання і блокування груп терористів в районі Єнакієвого", - написано він.

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"Це - та сама тактика «розсічення і дроблення» в дії", - зазначив Тимчук.