Порошенко і Меркель знову говорили про подолання кризи на Донбасі

Президент подякував Канцлеру Німеччини за її зусилля задля мирного врегулювання ситуації на Донбасі, повідомляє прес-служба глави держави..

Він також високо оцінив сприяння німецького уряду в налагодженні міжнародного діалогу, зокрема проведення чотирьохсторонньої зустрічі міністрів закордонних справ Німеччини, України, Франції та Росії 17 серпня.

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Співрозмовники погодились, що наступним кроком для знаходження шляхів вирішення має стати зустріч на найвищому рівні.

Співрозмовники також обговорили можливість продовження подальших переговорів для пошуків шляхів врегулювання ситуації на Донбасі за участю Європейського Союзу.