Командиру "Донбасу" Семенченку успішно провели операцію - Аваков

Пораненого в боях за Іловайськ командира батальйону "Донбас" Семена Семенченка вертольотом відправили до Дніпропетровська.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Борис Філатов.

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"З Семеном все ок. Осколкові. Бився прямо на передовій як лев. Забираємо його вертольотом на Дніпро. Прохання банани з апельсинами в "Мечникова" не тягати. Не вистачало йому ще діатезу", - написав Філатов.

Пізніше голова МВС Арсен Аваков у соцмережах повідомив, що з Семенченком усе гаразд, операція минула вдало.

"Щойно закінчилася операція в Дніпропетровську. Лікар каже - народився в сорочці. Осколок пробив ключицю, ребро і зупинився. Операція пройшла успішно! Післяопераційний сон. Прорвемося", - написав він.