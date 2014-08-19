У Донецьку група бойовиків потрапила під обстріл своїх снайперів
21:21, 19 серпня 2014Політика
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У Донецьку сьогодні була зафіксована діяльність мобільного мінометної групи бойовиків, яка обстрілювала житлові квартали, переміщаючись по місту.
REUTERS
Про це повідомляє «Інформаційний Опір».
З невідомих причин її обстріляла група снайперів терористів, знищивши значну частину групи.
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Також повідомляється, що активні бойові дії йдуть в районах н.п. Ясинувата, Донецьк, Луганськ, Горлівка, Алчевськ.
Допис by Dmitry Tymchuk.
"Другу добу терористи при підтримці танків атакують позиції сил АТО в районі Савур-Могили. На даний момент всі атаки бойовиків були відбиті з допомогою артилерії. З боку Росії з РСЗВ БМ-21 «Град» були обстріляні позиції сил АТО в районі н.п.Лужки (Донецька обл.)", - повідомляє «Інформаційний Опір».
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