У Донецьку група бойовиків потрапила під обстріл своїх снайперів

Про це повідомляє «Інформаційний Опір».

З невідомих причин її обстріляла група снайперів терористів, знищивши значну частину групи.

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Також повідомляється, що активні бойові дії йдуть в районах н.п. Ясинувата, Донецьк, Луганськ, Горлівка, Алчевськ.

"Другу добу терористи при підтримці танків атакують позиції сил АТО в районі Савур-Могили. На даний момент всі атаки бойовиків були відбиті з допомогою артилерії. З боку Росії з РСЗВ БМ-21 «Град» були обстріляні позиції сил АТО в районі н.п.Лужки (Донецька обл.)", - повідомляє «Інформаційний Опір».