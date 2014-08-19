З квітня на сході України зникли безвісти майже 1,5 тис. осіб - Шкіряк



Як передає кореспондент УНІАН, про це радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк повідомив сьогодні на брифінгу.

«Відповідно до моніторингу обліку МВС та аналізу відомостей, розміщених в мережі Інтернет, на території Луганської, Донецької, Харківської областей з 1 квітня по 18 серпня 2014 року зафіксовано 1026 повідомлень про викрадання людей і захоплення в заручники», - сказав Шкіряк.

За його словами, на даний момент звільнено або встановлено місцеперебування 558 зниклих, доля 468 осіб невідома.

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Крім того, Шкіряк відзначив, що серед зниклих людей - 174 співробітники органів внутрішніх справ, 115 військовослужбовців і прикордонників, 53 журналісти, 40 депутатів різних рівнів і членів політичних партій, голови районних і сільських рад, 26 представників ОБСЄ, шість співробітників прокуратури, п‘ять співробітників СБУ і 602 – особи іншої категорії.

Шкіряк додав, що на сьогодні невідоме місцеперебування чотирьох журналістів, 12 співробітників міліції, 65 військовослужбовців і прикордонників, 13 депутатів – членів партій, голів районних сільських рад, 70 осіб інших категорий.