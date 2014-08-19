З квітня на сході України зникли безвісти майже 1,5 тис. осіб - Шкіряк
На території Луганської, Донецької, Харківської областей з 1 квітня зникли безвісти майже 1,5 тис. людей
Як передає кореспондент УНІАН, про це радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк повідомив сьогодні на брифінгу.
«Відповідно до моніторингу обліку МВС та аналізу відомостей, розміщених в мережі Інтернет, на території Луганської, Донецької, Харківської областей з 1 квітня по 18 серпня 2014 року зафіксовано 1026 повідомлень про викрадання людей і захоплення в заручники», - сказав Шкіряк.
За його словами, на даний момент звільнено або встановлено місцеперебування 558 зниклих, доля 468 осіб невідома.
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Крім того, Шкіряк відзначив, що серед зниклих людей - 174 співробітники органів внутрішніх справ, 115 військовослужбовців і прикордонників, 53 журналісти, 40 депутатів різних рівнів і членів політичних партій, голови районних і сільських рад, 26 представників ОБСЄ, шість співробітників прокуратури, п‘ять співробітників СБУ і 602 – особи іншої категорії.
Шкіряк додав, що на сьогодні невідоме місцеперебування чотирьох журналістів, 12 співробітників міліції, 65 військовослужбовців і прикордонників, 13 депутатів – членів партій, голів районних сільських рад, 70 осіб інших категорий.