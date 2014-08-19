Семенченка нагородять орденом Богдана Хмельницького
Командир добровольчого батальйону "Донбас" Семен Семенченко буде представлений до ордена Богдана Хмельницького.
Об этом в Twitter заявил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.
Як повідомляв УНІАН, раніше Арсен Аваков повідомив, що готує подання на нагородження Семена орденом. До нагородження будуть представлені і всі хлопці, які відзначилися у бою за Іловайськ Донецької області.
Читайте такожВ боях за Иловайск ранили комбата Донбасса Семенченко
Командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко був поранений минулої ночі у бою за Іловайськ.
Комбата госпіталізували в обласну клінічну лікарню ім. Мечнікова в Дніпропетровську.
За повідомленням батальйону «Донбас», сили антитерористичної операції минулої ночі за рахунок скоординованих дій добровольчих батальйонів «Донбас», «Дніпро» і частин регулярної армії взяли під свій контроль місто Іловайськ.