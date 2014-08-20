Штайнмаєр: Українську кризу все ще можна розв'язати

Про це він заявив увечері вівторка, 19 серпня, в ефірі німецького телеканалу ZDF, повідомляє Deutsche Welle.

За словами політика, він відчув "зміни у підходах обох сторін конфлікту" - України та Росії - після чотиристоронньої зустрічі, яка відбулась у неділю в Берліні за посередництва Німеччини.

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Дати шанс дипломатії після фази санкцій було, на думку, Штайнмаєра "правильним". Обидві сторони, додав він, тепер шукають можливості для припинення вогню.

Як повідомляв УНІАН, президенти Росії та України наступного тижня зустрінуться у Мінську. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель своєю чергою у суботу вирушає з візитом до Києва. Це її перший візит до України від початку кризових подій.