Льотчиця Савченко в листі Клімкіну написала, що хоче в бій
23:04, 20 серпня 2014Політика
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Глава МЗС Павло Клімкін та викрадена і заарештована в Росії льотчиця Надія Савченко обмінялись листами.
Надежда Савченко
Про це розповів сам міністр у своєму Twitter.
Клімкін написав Савченко, що вона - "надія України на перемогу нашого і духу" і пообіцяв працювати над тим, щоб витягти її з неволі.
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У своїй відповіді, написаній на звороті листа міністра, Савченко запевнила, що готова терпіти, скільки буде необхідно.
"Але мені б дуже хотілося б бути з моїм народом в бою і в боротьбі", - написала викрадена льотчиця.
Мій лист і відповідь Надії на звороті. Сьогодні передали з Воронежа. Разом і до перемоги. Тільки разом #SaveSavchenkopic.twitter.com/Ok7tlpyJLD
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) August 20, 2014
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