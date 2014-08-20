Льотчиця Савченко в листі Клімкіну написала, що хоче в бій

23:04, 20 серпня 2014
Політика
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Глава МЗС Павло Клімкін та викрадена і заарештована в Росії льотчиця Надія Савченко обмінялись листами.

Надежда Савченко

Про це розповів сам міністр у своєму Twitter.

Клімкін написав Савченко, що вона - "надія України на перемогу нашого і духу" і пообіцяв працювати над тим, щоб витягти її з неволі.

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У своїй відповіді, написаній на звороті листа міністра, Савченко запевнила, що готова терпіти, скільки буде необхідно.

"Але мені б дуже хотілося б бути з моїм народом в бою і в боротьбі", - написала викрадена льотчиця.

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