В Іловайську батальйони "Донбас" та "Кривбас" знищили 90 бойовиків - штаб
08:25, 25 серпня 2014Політика
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В Іловайську батальйони "Донбас" та "Кривбас" знищили значну кількість бойовиків.
В Іловайську батальйони "Донбас" та "Кривбас" знищили значну кількість бойовиків. / Фото: УНИАН
Про це йдеться у повідомленні прес-служби штабу АТО.
"В Іловайську батальйон «Донбас» знищив 50 бойовиків, а батальйон територіальної оборони «Кривбас» знищив 40 бойовиків", - повідомляють у штабі. Читайте такожБій за Іловайськ триває: військові знищили більше 50 бойовиків, відкрито прохід до міста
Як повідомляв УНІАН, бої сил АТО з терористами в Іловайську тривають з 18 серпня.
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