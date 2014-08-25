В Іловайську батальйони "Донбас" та "Кривбас" знищили 90 бойовиків - штаб

Про це йдеться у повідомленні прес-служби штабу АТО.

"В Іловайську батальйон «Донбас» знищив 50 бойовиків, а батальйон територіальної оборони «Кривбас» знищив 40 бойовиків", - повідомляють у штабі. Читайте такожБій за Іловайськ триває: військові знищили більше 50 бойовиків, відкрито прохід до міста

Як повідомляв УНІАН, бої сил АТО з терористами в Іловайську тривають з 18 серпня.