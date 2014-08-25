Сили АТО закріпилися на півночі Луганська

Як передає українська служба Радіо Свобода, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

«Велику частину Луганська поки що контролюють бойовики, у північній частині міста закріпилися українські військові і саме звідти триватиме наступ на місто та його звільнення», – зазначив Лисенко.

Читайте такожСитуація в Луганську залишається вкрай критичною, місто без води, світла і зв'язку При цьому, за його словами, сепаратисти починають знімати прапори і залишати місто.

Після звільнення Слов’янська Донецької області, який був оплотом сепаратистів, бойовики масово перемістилися у Донецьк та Луганськ. Обидва міста зараз близькі до гуманітарної катастрофи, внаслідок артилерійських обстрілів гинуть десятки мирних мешканців.