У Нацгвардії запевнили, що Маріуполь знаходиться під контролем та обороною сил АТО

У Національній гвардії запевняють, що місто Маріуполь Донецької області знаходиться під контролем та обороною сил АТО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацгвардії, заперечивши інформацію, що нібито українські військовослужбовці залишають Маріуполь.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, «терористи через російські ЗМІ поширюють інформацію, що нібито військовослужбовці Національної гвардії залишають Маріуполь. Ця інформація не відповідає дійсності і ще раз свідчить про панічні настрої в рядах терористів».

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У Нацгвардії наголошують, що Маріуполь знаходиться під контролем та обороною підрозділів Національної гвардії України та інших підрозділів об’єднаних сил АТО.

Як повідомлялося, сьогодні вранці колона бронетехніки з Росії прорвалася на територію України у районі Новоазовська Донецької області.

При цьому, за даними командира батальйону "Донбас" Семена Семенченка, близько 40 одиниць цієї бронетехніки попрямували в напрямку Маріуполя.

У прес-центрі штабу АТО повідомили, що українські військові перекрили основні напрями руху російської техніки і продовжують вести бій в напрямі Новоазовськ-Маріуполь.