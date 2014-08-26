Російські війська продовжують вивозити обладнання військових заводів на Донбасі

Терористи разом з російськими військовими продовжують завантажувати та вивозити з Луганської та Донецької областей високоточне обладнання військових заводів.

Читайте такожУ Луганську згорів захоплений терористами електроапаратний завод

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, зокрема з Луганська вивозиться обладнання заводу “Електронмашбуд”, із Краснодона - обладнання заводу “Юність”, з Донецька - обладнання заводу “Точмаш”.