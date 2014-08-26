Голова Полтавської облради пішов добровольцем в зону АТО

Про це повідомив заступник голови полтавської Удару Костянтин Іщейкін.

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"Неодноразово Петро Ворона їздив в зону АТО, щоб особисто підтримати захисників країни. І голова обласного УДАРу, і інші полтавські активісти давно допомагаємо бійцям - закуповуємо бронежилети, каски і інше спорядження і передаємо його військовослужбовцям. Тепер же Петро Ворона прийняв рішення безпосередньо взяти участь у бойових діях у зоні АТО і вирушив на схід України", - розповів Костянтин Іщейкін.

Він також зазначив, що в даний час Петро Ворона знаходиться в розташуванні частини аеромобільних військ, де проходить тренування і готується до відправки безпосередньо до зони активних бойових дій.

Голова облради буде служити добровольцем в батальйоні "Фенікс", сформованому на базі 79-ї аеромобільної бригади. Його посада - старший стрілець.

Голова Полтавської обласної ради Петро Ворона має звання старшого сержанта запасу і спортивний розряд з боротьби самбо.