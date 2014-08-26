РНБО: Росія зосередила на кордоні з Україною близько 100 одиниць військової техніки

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.Читайте такожРФ продовжує постачати зброю бойовикам: в Україну перекидають ЗРК "Бук" і танки - Пентагон

"На кордоні з Україною неподалік Гуково Ростовської області Російської Федерації виявлено близько 100 одиниць військової техніки, в тому числі танки, БМП, вантажівки, системи “Град”, які, ймовірно, планують відправити в Україну", - сказав Лисенко.