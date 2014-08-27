Польща відправила українським військовим першу партію гуманітарної допомоги

Міністерство оборони Польщі 26 серпня відправило в Україну першу партію гуманітарної допомоги, яка має бути доставлена військовим ще до кінця серпня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

"На прохання української сторони польське Міністерство оборони приготувало перші вантажі гуманітарної допомоги. Вони повинні потрапити до тих, хто її потребує, ще до кінця серпня", - йдеться у повідомленні.

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Міноборони Польщі нагадало, що загалом планує відправити в Україну близько 320 тонн гуманітарного вантажу, у тому числі продукти харчування з продовженим терміном придатності, матраци, ковдри та постіль. Вантаж буде доставлено до однієї з військових частин біля Львова.

Передача допомоги відбувається згідно з досягнутими між міністерствами оборони Польщі та України домовленостями від 14 серпня.