НАТО схвалює ідею повторної гуманітарної допомоги тільки за участю Червоного Хреста

Про це заявив керівник інформаційного бюро НАТО в Москві Роберт Пшель, повідомляють РІА Новини.

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"Наша позиція не змінилася. Гуманітарна допомога сама по собі - це хороша ідея, але є міжнародні принципи, яких потрібно повністю дотримуватися. Спочатку говорилося, що така гуманітарна допомога піде, як тільки буде повна домовленість з українською стороною і за участю Червоного Хреста. На жаль, ні одна основа, ні інша, не були виконані. Сьогодні є побоювання, щоб це не була спроба піти тим самим шляхом - без участі суверенної країни і без участі Червоного Хреста. Ми сподіваємося, що не про це йде мова", - заявив європейський дипломат.

Як повідомляв УНІАН,22 серпня влада Росії без погодження з Україною і Міжнародним комітетом Червоного Хреста відправила колону вантажівок з гуманітарною допомогою в Луганськ. Російські вантажівки перетнули російсько-український кордон через український контрольно-пропускний пост "Ізварине", який знаходиться під контролем проросійських бойовиків.