Савченко відмовилась проходити психіатричну експертизу

Заяву Савченко оприлюднив у своєму «Твіттері» її адвокат Микола Полозов. Раніше він анонсував етапування української льотчиці у Москву на психіатричну експертизу, повідомляє Радіо Свобода.

Надія Савченко наголосила, що вважає призначену їй психіатричну експертизу незаконною.

«Відмовляюся розмовляти зі співробітниками клініки, давати будь-які свідчення, відповідати на будь-які запитання письмово чи усно, заповнювати будь-які анкети чи складати будь-які тести», – повідомила вона.

Читайте такожСавченко у російському суді: У нас вже немає Януковича, у вас скоро не буде ПутінаНадія Савченко у своїй заяві також заборонила медикам здійснювати щодо неї будь-які медичні процедури.

«Будь-який вплив на мене – фізичний, моральний, психічний, психологічний – буде незаконним», – додала українська льотчиця.

Адвокат Микола Полозов заявив, що рішення суду провести психіатричну експертизу саме у Москві, а не у Воронежі, у СІЗО якого перебуває Надія Савченко, фактично означає, що «доступ адвокатів до Надії буде неможливий протягом місяця».

Сьогодні суд у Воронежі продовжив арешт Надії Савченко до 30 жовтня.

Російська влада інкримінує Надії Савченко причетність до вбивства під Луганськом російських журналістів. Сама вона відкидає будь-які звинувачення на свою адресу.

Надія Савченко воювала на сході України у складі добровольчого батальйону «Айдар». У червні вона потрапила у полон до проросійських бойовиків. На початку липня зʼясувалося, що українська льотчиця перебуває у Росії, у слідчому ізоляторі Воронежа.