Тимчук: Вперше росіяни почали усвідомлювати, в яку криваву прірву їх штовхає Путін

Про це у Facebook написав координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

"Вперше за півроку російського вторгнення росіяни почали включати мізки і усвідомлювати, в яку криваву прірву їх штовхає Путін. Ніякого співчуття і жалості до українців, вбитих щодня у власній країні з волі Кремля, в РФ і близько немає. Але росіяни раптом зрозуміли, що за радісну для них крадіжку територій і суверенітету в України треба платити. Життями своїх вояків", - зазначив він.

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На думку Тимчука, загибель в Україні російських найманців і солдатів наближає кінець війни на Сході України.

"Кожен росіянин - найманець чи солдат - убитий в Україні, - це ще один крок до припинення м'ясорубки на Донбасі. Це ще один крок до прозріння російського суспільства і його тиску на власну владу з вимогою припинити агресію", - вважає він.