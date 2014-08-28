Україна має розірвати дипломатичні відносини з РФ і ввести воєнний стан - Геращенко

Радник міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що Україна має розірвати дипломатичні відносини з Росією і ввести військовий стан у країні.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За словами Геращенко, «вторгнення регулярної російської армії Путіна в Україну - доведений факт».

Геращенко наголосив, що «держава Україна має, не зволікаючи, показати свою позицію по відношенню до агресії Росії».

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Зокрема, упевнений він, Україна має розірвати дипломатичні відносини з Російською Федерацією.

Також, на думку радника глави МВС, необхідно ввести у країні військовий стан.

«Ввести де факто військовий стан без юридичних хитрощів і провести повну мобілізацію всіх наявних військових, економічних і кадрових ресурсів для проведення військових дій з видворення військ РФ з України», - заявив Геращенко.

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Крім того, він вважає, що Україна має публічно звернутися до кожної країни, від якої хоче отримати допомогу.

«Публічно звернутися персонально до кожної країни, від яких ми хочемо отримати допомогу, з проханням нам її надати, і таким чином визначиться, з ким ця країна - з Україною, з агресором, або її хата скраю?», - зазначив Геращенко.