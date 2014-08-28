Під Міноборони активісти вимагають підкріплення для Іловайська (онлайн-трансляція)

Прямо зараз під будівлею Міністерства оборони у Києві триває мітинг. Про це повідомляє журналіст Громадського.ТБ, який працює на місці події.

Станом на 11.00, близько 300 людей вже зібрались біля входу. Люди вимагають видати батальйонам, які зараз перебувають в зоні АТО на сході України, важку техніку та озброєння.

Нагадаємо, що вчора з тією самою вимогою мітингарі прийшли до Адміністрації президента.

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Голова люстраційного комітету при Кабінеті міністрів України Єгор Соболєв озвучив три вимоги:

1. Деблокувати Іловайськ.

2. Танки і артелерію – батальонам.

3. Відставка міністра оборони Валерія Гелетея.