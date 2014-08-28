Під Міноборони активісти вимагають підкріплення для Іловайська (онлайн-трансляція)
11:16, 28 серпня 2014Політика
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Станом на 11.00, близько 300 людей вже зібрались біля входу до Міноборони.
hromadske.tv
Прямо зараз під будівлею Міністерства оборони у Києві триває мітинг. Про це повідомляє журналіст Громадського.ТБ, який працює на місці події.
Станом на 11.00, близько 300 людей вже зібрались біля входу. Люди вимагають видати батальйонам, які зараз перебувають в зоні АТО на сході України, важку техніку та озброєння.
Нагадаємо, що вчора з тією самою вимогою мітингарі прийшли до Адміністрації президента.
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Голова люстраційного комітету при Кабінеті міністрів України Єгор Соболєв озвучив три вимоги:
1. Деблокувати Іловайськ.
2. Танки і артелерію – батальонам.
3. Відставка міністра оборони Валерія Гелетея.
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