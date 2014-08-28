Бронегрупа російських танків готується до вторгнення у Маріуполь

Як повідомляється в сюжеті ТСН, наразі бойовики перефарбовують свою техніку в кольори так званої Новоросії. Між тим українські військові готуються зустрічати терористів. До захисту міста долучились і нечислені загони партизан.

Читайте такожУ Маріуполі на мітинг проти російського вторгнення вийшло 5 тисяч людей - нардеп

Однак при обстрілі села неподалік Маріуполя, українським військовим довелось відступити в місто, оскільки відповісти терористам поки немає чим. За прогнозами військових, російські терористи будуть намагатися пробити коридор суходолом до Криму.