Бронегрупа російських танків готується до вторгнення у Маріуполь
20:52, 28 серпня 2014Політика
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Поблизу Маріуполя росіяни готують черговий плацдарм для просування вглиб країни. Там зафіксовані 60 танків, готових рушити на місто.
Бронегрупа российских танков готовится к вторжению в Мариуполь / фото УНІАН
Як повідомляється в сюжеті ТСН, наразі бойовики перефарбовують свою техніку в кольори так званої Новоросії. Між тим українські військові готуються зустрічати терористів. До захисту міста долучились і нечислені загони партизан.
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Однак при обстрілі села неподалік Маріуполя, українським військовим довелось відступити в місто, оскільки відповісти терористам поки немає чим. За прогнозами військових, російські терористи будуть намагатися пробити коридор суходолом до Криму.
Бронегрупа російських танків готується до вторгнення у Маріуполь
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