У районі аеропорту в Луганську бойовики обстріляли колону сил АТО, є поранені - Тимчук

В зоні АТО терористи продовжують обстрілювати позиції українських військових.

Про це повідомив координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема тривають обстріли позицій сил АТО:

- з мінометів двічі обстріляні позиції поблизу н.п. Червона Поляна, блокпости в районі н.п.Георгієвка, Станиця Луганська, протягом майже чотирьох годин тривав мінометний обстріл блокпостів поблизу н.п.Лутугіно та Герасимівки.

Читайте такожУ Луганську та Іловайську йдуть бої, у районі Маріуполя сили АТО мінують територію - Тимчук

- терористами здійснена спроба наступу на опорний пункт сил АТО в районі н.п.Дебальцево. Атака відбита.

- з БМ-21 «Град» обстріляні позиції сил АТО поблизу н.п.Маломиколаївка.

- у районі аеропорту в Луганську обстріляли колону сил АТО. За попередніми даними, є поранені, виведено з ладу 4 одиниці техніки.