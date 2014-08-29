Голова МЗС Польщі вважає помилкою відмову України від "женевського формату" переговорів

Про це він сказав в опублікованому сьогодні інтерв'ю виданню Polska The Times.

"Сам Київ відмовився від "женевського формату", тобто розмов на рівні Україна-Росія-ЄС-США. На мою думку, це було помилкою", - сказав він.

Польський міністр визнав, що це могло бути результатом натиску різних сторін на українську владу, наголосивши, що Київ насправді сам вирішує "до яких столиць їздити та з ким розмовляти".

Читайте такожЕксперти застерегли владу від надій щодо діалогу з ПутінимВодночас Сікорський позитивно оцінив активність Німеччини у вирішенні кризи в Україні.

"Те, що найбільша країна Євросоюзу, тобто Німеччина, є найбільш активною в цій справі та намагається сприяти якомусь рішенню, є добрим, а не поганим. Якби Берлін не був в цій справі активним, Київ був би у гіршій ситуації, ніж зараз", - сказав польський міністр.

Він зауважив, що активність німців, а також французів є теж результатом реалізованої раніше політики Польщі.

Як повідомляв УНІАН, зустріч міністрів закордонних справ України, Росії, США та високого представника із зовнішніх питань ЄС відбулася 17 квітня 2014 року у Женеві. За підсумками розмов була підписана декларація, реалізація положень якої мало привести до припинення насилля на Донбасі, але на практиці це так і не було виконано.

Читайте такожУ Мінську не йшлося про жодні компроміси щодо суверенітету України - ПорошенкоЗгодом кризу в Україні сторони планували вирішити у рамках так званого "берлінського формату" за участі міністрів закордонних справ України, Росії, Франції та Німеччини, які відбулися у липні та серпні, але теж не привели до припинення конфлікту.

На цьому тижні вчергове вирішити кризу спробували вже президенти України та Росії, котрі вперше провели переговори віч-на-віч у Мінську, але попри позитивні декларації наступного дня Росія ввела нову групу своїх військ в Україну, чим ще більше загострила ситуацію на Донбасі.

За останніми даними ООН, протистояння українських силовиків та підтримуваних Росією бойовиків вже забрало життя майже 3 тисяч людей включно із жертвами збитого сепаратистами літака Малайзійських авіаліній, яким подорожувало майже 300 людей.