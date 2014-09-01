Патріарх Філарет написав у Константинополь з проханням дати оцінку брехні глави РПЦ Кирила

Про це повідомляє Релігійно-інформаційна служба України.

Предстоятель Київського патріархату також закликав Константинополь дати гідну оцінку брехні, яку поширює про Україну очільник РПЦ Кирил.

«Вперше з часів правління нацистського фюрера Гітлера ми зіткнулися з надзвичайною за рівнем цинізму і неправди масованою пропагандою проти України. Нею через практично всі засоби масової інформації Росія намагається переконати світ у справедливості своїх дій», - йдеться в документі.

«Саме як частину і плід цієї пропаганди необхідно розглядати і лист до Вас Московського патріарха Кирила, в якому він описує події на Донбасі як громадянську війну і релігійне протистояння», - додав він.

Патріарх УПЦ КП навів коротку історичну довідку, пояснюючи, які події передували кровопролиттю на Донбасі: відмова тодішньої верхівки держави підписувати асоціацію з ЄС, Майдан, розстріл протестувальників, втеча Януковича, окупація Криму, проникнення російських бойовиків у Донецьку та Луганську області.

Читайте такожПатріарх Кирил не приїде в Київ на відзначення Хрещення Русі та на Собор єпископів УПЦ«Насправді ж події на Донбасі є наслідком збройної агресії Росії проти України. Керівники так званих народних республік, найманці, зброя, фінансування, інформаційна підтримка – все це йде з Росії через захоплену ділянку кордону. В жодному іншому місці України, окрім тих, де діють російські найманці, немає ні збройних конфліктів, ні інших форм протистояння, характерних для громадянських і релігійних воєн», - зауважив Предстоятель УПЦ КП

За його словами, в українському війську служать представники всіх конфесій та національностей, які мешкають в Україні. Тому твердження патріарха Кирила, що озброєні «уніати та схизматики» борються на Донбасі «проти Московського патріархату – також є відвертою і цинічною брехнею».

«На жаль, не поодинокими є факти, коли у храмах Московського патріархату чи інших церковних приміщеннях було виявлено склади зброї, надавалося сприяння терористам у проживанні та харчуванні, виявлялася моральна підтримка їхньої злочинної справи через надання особливого публічного благословення на боротьбу проти України. В останній час виявилися також факти використання терористами для безпечної втечі священичого одягу та документів, які, за нашими даними, видає одна з єпархій Московського патріархату на Донбасі», - зауважив він.

Читайте такожПатріарх Кирил нагородив Зюганова орденом«Все це дає підстави українським військовослужбовцям особливо пильно ставитися до переміщення священиків, які можуть виявитися насправді перевдягненими терористами чи їхніми пособниками. Засвідчую, що у зв’язку з чим і наші священнослужителі стикаються з незручностями з боку українських військовослужбовців, до чого ми ставимося з розумінням», - пояснив першоєрарх.

«Від імені наших єпископів, духовенства і віруючих звертаюся до Вас з проханням гідно оцінити та відкинути неправду, яку розповсюджує Московський патріарх Кирило. Ми просимо молитися про мир в Україні та про звільнення нашої держави від зовнішньої агресії. Сподіваюся, що Ви не дасте втягнути Православну Церкву в кампанію надзвичайної брехні, яку російська влада, в тому числі з допомогою патріарха Кирила, проводить проти України», - наголосив Патріарх УПЦ КП Філарет.

Нагадаємо, 14 серпня на офіційному сайті Московської Патріархії з’явився лист Патріарха РПЦ до Предстоятелів Православних Церков, у якому він звинуватив «розкольників» та «уніатів» у нищенні «канонічного» православ’я у Донецькій та Луганських областях. Наступного дня цей лист з невідомих причин зник з усіх сайтів, підконтрольних Московській патріархії.