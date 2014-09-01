Кемерон: Росія під дулом автомата змушує Україну відмовитися від демократичного вибору

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Росія намагається змусити Україну відмовитися від свого демократичного вибору від дулом автомата», – заявив британський прем’єр.

«Упродовж останніх двох тижнів ми бачили різку активізацію російської військової підтримки сепаратистів на сході України, зокрема і вторгнення російських військ, які ведуть бойові дії», – зазначив Камерон.

На його думку, найкращим варіантом підтримки України з боку ЄС буде запровадження нових санкцій проти Росії.

«Ми надаємо фінансову підтримку Україні, ми надаємо технічну підтримку. Партнерство між Україною і НАТО є очевидним. І НАТО буде проводити деякі навчання у західній Україні. Я не вважаю, що правильним підходом було б озброїти українські урядові війська. Думаю, що ми маємо зосередитися на тій підтримці, яку я назвав. Найкраще, що ми можемо зробити для допомоги Україні – це вибудувати коаліцію у Європі та Америці для жорстких санкції, щоб продемонструвати Росії, що відносини з рештою світу докорінно міняються», – додав прем’єр Британії.

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Раніше у Єврокомісії повідомили, що працюють над проектом посилення санкцій проти Росії через її дії в Україні.

У четвер український президент Петро Порошенко заявив про факт перебування на території України російських військ.

НАТО оприлюднило нові супутникові знімки, які свідчать про перебування в Україні російських військ. Росія ці факти заперечує.