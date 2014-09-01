Кемерон: Росія під дулом автомата змушує Україну відмовитися від демократичного вибору
Прем’єр-міністр Британії Дейвід Камерон заявляє, що Росія примушує Україну відмовитися від демократичного вибору під дулом автомата.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
«Росія намагається змусити Україну відмовитися від свого демократичного вибору від дулом автомата», – заявив британський прем’єр.
«Упродовж останніх двох тижнів ми бачили різку активізацію російської військової підтримки сепаратистів на сході України, зокрема і вторгнення російських військ, які ведуть бойові дії», – зазначив Камерон.
На його думку, найкращим варіантом підтримки України з боку ЄС буде запровадження нових санкцій проти Росії.
«Ми надаємо фінансову підтримку Україні, ми надаємо технічну підтримку. Партнерство між Україною і НАТО є очевидним. І НАТО буде проводити деякі навчання у західній Україні. Я не вважаю, що правильним підходом було б озброїти українські урядові війська. Думаю, що ми маємо зосередитися на тій підтримці, яку я назвав. Найкраще, що ми можемо зробити для допомоги Україні – це вибудувати коаліцію у Європі та Америці для жорстких санкції, щоб продемонструвати Росії, що відносини з рештою світу докорінно міняються», – додав прем’єр Британії.
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