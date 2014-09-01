Канцлер Німеччини підтримала посилення санкцій проти Росії

Про це канцлер сказала журналістам у Берліні, передає радіо "Свобода". За її словами, Євросоюз "не може прийняти поведінку Росії". "Я вже говорила, що санкції можуть негативно вплинути, в тому числі і на німецькі компанії", - сказала вона. Але не зважаючи на це, Ангела Меркель підкреслила: "я вважаю, що необхідно підготувати такі санкції. Проблеми, які можуть виникнути у звʼязку з цим, не співставні з проблемами, які можуть виникнути, якщо ми нічого не робитимемо".

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Раніше у Єврокомісії повідомили, що працюють над проектом посилення санкцій проти Росії, який має бути готовий за тиждень.

Крім цього Ангела Меркель наголосила, що "військового вирішення конфлікту не буде, я про це казала з самого початку і я в цьому переконана. Це також позиція інших країн-членів ЄС".