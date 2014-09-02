Через війну в Україні близько мільйона людей були змушені покинути свої будинки - ООН

Про це повідомляє Управління верховного комісара ООН у справах біженців, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За даними організації, за останні три тижні кількість біженців, що переселилися з районів боїв в інші регіони України, збільшилася майже втричі і зараз становить приблизно 260 тисяч осіб. 5 серпня повідомлялося про 117 тисячах українських біженців.Читайте такожВ ООН вважають, що Україні необхідно вдосконалити законодавство щодо вимушених переселенців

Крім того, за підрахунками ООН, близько 814 000 українських біженців зараз перебувають на території Росії.

"Враховуючи триваючі бої в Донецьку, Луганську і на півдні Донецької області, ми побоюємося, що кількість біженців збільшуватиметься", - заявив глава європейського бюро управління Вінсент Коштель.

В ООН вважають, що справжня кількість біженців може бути набагато більшою, оскільки багато переїжджають до родичів або друзів і не реєструються на новому місці проживання.Читайте такожЗа даними ООН, з початку війни на Донбасі загинули більше 2,5 тисяч осіб

Довідка УНІАН. За даними Міжвідомчого координаційного штабу Держслужби з надзвичайних ситуацій України, станом на 2 вересня з району проведення антитерористичної операції в інші регіони переселено більш як 199 тис. осіб.