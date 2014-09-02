У Путіна заявили, що готові оприлюднити його розмову із Баррозу

Про це йдеться в листі постійного представника РФ при ЄС Володимира Чижова до голови Єврокомісії, повідомляє ІТАР-ТАСС.

"За останні кілька днів деякі ЗМІ, включаючи італійську газету La Repubblica, публікують коментарі щодо Вашої телефонної розмови з президентом Путіним у п'ятницю, 29 серпня", - написав Чижов у листі.

Він також додав, що Баррозу приписав російському президенту слова, які були "вирвані з контексту".

Крім того, російський постпред при ЄС переконаний, що розголошення конфіденційних розмов такого рівня виходить далеко за межі загальноприйнятої дипломатичної практики.

Читайте такожБаррозу сьогодні зателефонує Порошенку і Путіну"Мені відомо, що адміністрація президента Росії має як письмовий запис, так і аудіозапис зазначеної телефонної розмови і, аби владнати непорозуміння, готова повністю оприлюднити його зміст у разі, якщо Ви не повідомите про свої заперечення проти цього протягом найближчих двох днів", - підсумував дипломат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін в розмові з Баррозу заявив про готовність "взяти Київ" за два тижні.