Тарута про Маріуполь: Ми контролюємо ситуацію, в разі потреби передбачена евакуація

Про це голова Донецької обласної державної адміністрації, яка нині працює в Маріуполі, Сергій Тарута заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Ми контролюємо ситуацію. В разі потреби, звісно, евакуація передбачена», – запевнив Тарута.

Тим часом мер Маріуполя Юрій Хотлубей заявив, що міська влада наразі утрималася від того, щоб розпочати евакуацію з міста.

Читайте такожУ Маріуполі створено власний одноіменний батальйонКоментуючи Радіо Свобода бої на схід від міста між українськими силовиками та сепаратистами і, як вважають, регулярними російськими військами, він сказав: «Сьогодні мені дзвонили – як бути з дітьми? Переконували, що треба зі шкіл раніше їх забрати. Але я переконав, що діти прийдуть зі шкіл у свої будинки – поруч зі школами. А у школах є підвали і є вчителі, які сховають – у разі необхідності».

Сьогодні українські військові – прикордонники та підрозділ батальйону «Азов» – відступили з укріпрайону під селищем Широкине, що приблизно за 20 кілометрів на схід від Маріуполя. Перед цим противник завдав потужного артилерійського удару по українських позиціях. Внаслідок цього укріпрайон зазнав серйозних руйнувань. В українських силовиків є поранені та значні втрати в техніці. Після артудару українських силовиків атакувала й ворожа бронетехніка.

Також бойові дії відбувалися поблизу селища Комінтернове, що розташоване на північ від Широкиного.

Також сьогодні в Маріуполі відбувся мітинг за єдність України. Щонайменше тисяча маріупольців зібралися на центральній площі міста під державними прапорами України й заявляли, що виступають проти війни і підтримують цілісність України.