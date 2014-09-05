Меркель висловила "повну підтримку" мирних ініціатив Порошенка
16:30, 05 вересня 2014Політика
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Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила повну підтримку мирних ініціатив президента України Петра Порошенка.
Порошенко поговорив з Меркель / twitter.com/APUkraine
Як повідомляється на сайті президента, зустріч Порошенка і Меркель відбулась у Ньюпорті під час саміту НАТО.
Зазначається, що сторони обговорили питання взаємодії щодо сприяння реалізації мирного плану президента, зокрема - досягнення припинення вогню.
Читайте такожПорошенко: Україна отримала те, на що ми чекали - підтримку НАТО"Ангела Меркель висловила повну підтримку ініціатив Петра Порошенка", - говориться у повідомленні.
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