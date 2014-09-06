Статус особливого партнера США дозволить Україні отримувати таку ж допомогу НАТО, як отримує Ізраїль - Перебийніс

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив спікер МЗС України Євген Перебийніс.

Крім того, за словами речника МЗС, євроінтеграція після підписання Угоди про асоціацію стає не стільки зовнішньополітичним завданням для України, скільки внутрішньополітичним.

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"До виконання Угоди про асоціацію будуть залучені фактично всі міністерства, відомства, громадськість, бізнес, приватний сектор", - додав він.

Перебийніс також додав, що Україна зробила на саміті НАТО в Уельсі значний крок до поглиблення співпраці з Альянсом. Виконання зобов'язань, які взяла на себе Україна, можуть вже найближчим часом наблизити її до членства в організації.