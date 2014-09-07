ЗМІ: Мільярдер Косюк подав заяву про відставку з посади заступника голови АП

Мільярдер Юрій Косюк подав заяву про відставку з посади першого заступника глави Адміністрації президента. Як зазначають джерела, зробив він це ще два тижні тому. Про це в статті ZN.UA пише журналіст Валентина Самар.

Вона відзначає, що за даними видання, Юрій Косюк "у ці дні перебуває не на Банковій, а на своїй яхті".

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Як відомо, Косюк з 3 липня був призначений на посаду першого заступника глави Адміністрації президента України. В АП він займався силовим блоком.

Юрій Косюк є власником "Миронівського хлібопродукту". Бізнесмен входить до рейтингу найбагатших людей України: в 2014 році "Forbes Україна" оцінив його статки в $ 1,3 млрд (7 місце в рейтингу).