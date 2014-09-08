Яценюк очолить список Порошенка - ЗМІ

Таких домовленостей досягнуто в останні дні, повідомили джерела INSIDER в оточенні прем’єра та президента.

За інформацією джерел видання, перша п’ятірка виглядатиме так: Арсеній Яценюк, Віталій Кличко, Юрій Луценко, Олександр Турчинов і Ольга Богомолець.

Водночас квот за списками співрозмовники назвати не змогли.

З'їзд партії відбудеться в середу.

Переговори Яценюка і Порошенка тривали майже два місяці. Прем'єр просив перший номер і 50% списку. Водночас це суперечило березневим домовленостям Порошенка і Кличка, який підтримав його на виборах президента і якому також було обіцяно перший номер списку.

Сторони довго не могли досягти домовленостей.

Читайте також"УДАР" піде на парламентські вибори разом з Блоком Порошенка

Тоді в команді Яценюка-Турчинова провели соцопитування щодо можливої участі у виборах як окремої партії. Але результати показали не більш ніж 7%. Після цього прем’єр і спікер почали переговори про участь у виборах у списку "Батьківщини". Умовою було те, що вони отримають дві перші позиції у списку. Але 25 серпня на політраді "Батьківщини" відбулася сварка Турчинова та Юлії Тимошенко, і команда прем’єра-спікера вирішила йти на вибори окремо.

Однак після нічних переговорів Порошенкові та Яценюку вдалося домовитися про спільну участь у виборах.

Позаминулого тижня також стало відомо, що в списку партії президента будуть депутати від УДАРу. Про це оголосив сам президент на зустрічі з депутатами 27 серпня. Місце було обіцяно всім списочникам.

Через конфлікт в УДАРі переговори вели окремо лідер фракції Віталій Ковальчук, якого фактично усунули від керівництва партією, та керівник штабу Кличка на цих виборах Павло Рябікін. Із боку президента в переговорах брав участь Ігор Гринів.